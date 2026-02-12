ＪＲＡは２月１２日、２４年の新潟大賞典を制したヤマニンサルバム（牡７歳、栗東・中村直也厩舎、父イスラボニータ）が右前浅屈腱炎を発症したことを発表した。同馬は２４年新潟大賞典のほかに、２３年の中日新聞杯を制していた。今後は９か月以上の休養を必要とする見込みとなっている。