４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏のあざと上目遣いにファンはメロメロだ。１１日に自身のＳＮＳを更新した佐々木は、インスタグラムに「まだ続きます＃あーでぃず＃乾杯あーりん＃ディズニーランド＃あーりんぐらむ」とつづり、ディズニーでのショットを披露。肩とデコルテを開けた水色のニットに水色のカチューシャを合わせ、ドリンクを持って上目遣いを見せるショットを披露した。この投稿に