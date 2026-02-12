１０日、Ｄ３８号列車内で撮影などを楽しむ乗客と乗務員ら。（武漢＝新華社記者／杜子璇）【新華社武漢2月12日】中国鉄路武漢局集団・武漢客運段（乗務区）の乗務員らが10日、D38号列車で「紅旗新春・流動する記憶」をテーマとするイベントを開いた。車内でダンスやサックス演奏などが披露され、春節（旧正月）前の旅を大いに盛り上げた。１０日、Ｄ３８号列車内で交流する乗客と乗務員ら。（武漢＝新華社記者／杜子஧