６日、武夷山市文化館で岩彩画作品展を見学する女性。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月12日】中国福建省武夷山市の市文化館で6日、武夷山の土壌を原料とする鉱物系顔料を使った岩彩画の作品展が開かれた。上海大学美術学院の教師と学生が参加し、最も原始的な画材である「土」に改めて光を当てることで、芸術創作の新たな可能性を探った。６日、武夷山市文化館で岩彩画作品展を見学する人々。（武夷山＝新華社配