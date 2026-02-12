第一生命ホールディングスは、グループ3社の社員64人が出向先から1000件を超える内部情報を不正に得ていたと発表しました。これで生保大手4社で、出向者による不適切な情報取得が発覚したことになります。第一生命ホールディングスによりますと、傘下の「第一生命」、「第一フロンティア生命」、「ネオファースト生命」の3社で、2021年4月からの4年半の間に、64人の出向者が1155件の情報を不正に得ていたということです。対象とな