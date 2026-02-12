サイバー攻撃によるシステム障害の影響が続いていたアサヒグループホールディングスは、物流の体制が正常化したと発表しました。アサヒグループは去年9月、身代金要求型のサイバー攻撃を受け、システム障害が発生し、営業担当が手作業で受注するなどの対応を行ってきました。その後、去年12月にシステムを使った受注を再開したものの、一部では配送の遅れなどが続いていました。こうしたなか、アサヒグループは、今月に入ってビー