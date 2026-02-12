ホテルニューオータニ大阪にて、2026年1月5日（月）～4月28日（火)の期間で開催中！大人気のスイーツビュッフェ「ホテルでいちご狩り」は、“恋するいちご”がテーマ。いちごが恋に落ちた“運命のパートナー”として、月替わりでいちごと相性の良い素材と組み合わせ、提供しています。トキメクスイーツと出逢う、キュン♡とするスイーツ体験を紹介します。 ス&