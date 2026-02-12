都内の認可外保育施設で、生後4か月の男の子をうつぶせに寝かせ死亡させた罪に問われた元施設長の男ら2人に対し、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。東京・世田谷区にあった認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」の元施設長・野崎悦生被告と、息子で元職員の舜介被告は2023年、生後4か月の真渚己くんをうつぶせに寝かせ死亡させた業務上過失致死の罪に問われています。東京地裁は12日の判決で「悦生被告は、被害者の母