東京都内のガソリンスタンドでの給油経済産業省が12日発表した9日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査より10銭安い155円50銭だった。値下がりは3週ぶり。原油相場が落ち着いており、店頭価格も小幅な値動きにとどまった。都道府県別の店頭価格は下落が22都道府県、横ばいが6県、上昇は19府県だった。最安値は宮城県と愛知県の148円40銭、最高値は鹿児島県の164円50銭。軽油は前週より10