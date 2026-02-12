介護・福祉の目的で家をリフォームする場合、「最大18万円」の補助金を受け取れる制度があることをご存じでしょうか。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、介護費用をできるだけ安くするために知っておきたい制度について解説します。要支援・要介護認定を受けると