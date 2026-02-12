トヨタ「新たな3列シートSUV」世界初公開！トヨタの北米事業体（TMNA）は2026年2月10日（米国時間）、米国カリフォルニア州オーハイにおいて、3列シートSUV「ハイランダー」のバッテリーEV（BEV）モデルを世界初公開しました。2001年の初代発売以来、累計360万台以上を北米で販売してきたハイランダーは、ファミリー層から圧倒的な支持を集めるトヨタの主力モデルが7年ぶりに全面刷新するとともに、電動モデルへと進化すること