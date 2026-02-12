反則金を納付せずにいるとマズいことに!? 刑事手続きに移行するまでの流れとは？埼玉県警は2026年2月4日までに、道路交通法違反の疑いで、さいたま市緑区に住む35歳の自営業の男を逮捕しました。男は2023年7月、さいたま市浦和区内にある車両通行禁止の歩行者用道路でスクーターを運転し、約50m進行した疑いが持たれています。本来この違反は交通反則切符（いわゆる青切符）で処理されるものですが、男は6000円の反則金を納付