½é¤á¤ÆÌ¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿?¸«¼é¤ê¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½é¤á¤Æ´Ñ¤¿Ì¼¤Î¥é¥¤¥Ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢X¤ËÌ¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌ¸°¦(¤à¤¥¤¢¡¢ËÜÌ¾¤ÏÉðÆ£°¦è½)¤Î¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¤òÊó¹ð¡£8Æü¤Ë»³Íü¸©¤Î¡Ö²Ï¸ý¸Ð±ß·Á¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Û¡¼¥ë¤Î2³¬ÀÊ¤«¤é°¦Ì¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¶¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¶Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌ¼¤È¸À¤¨¤É¤â¡¢¡¢