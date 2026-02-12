米ツアー通算82勝のタイガー・ウッズ（米国）の長男、チャーリー・ウッズが2027年にフロリダ州立大への進学を口頭で承諾したと報じられた。のちにチャーリー自身もインスタグラムで発表した。【写真】タイガー・ウッズが2mのパットでも“コロがる”球を打てるのはなぜ？完全再現できる手作り機器を使って解説現在はフロリダ州パームビーチにあるベンジャミン高校のゴルフ部で活躍し、ジュニアゴルファーのAJGA（アメリカン・ジュ