日本ゴルフツアー機構（JGTO）は12日、2026年の国内男子ツアー「ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント」の大会名称を変更すると発表した。【写真】ジャンボとタイガーの競演昨年12月にS状結腸がんで逝去した尾崎将司氏を悼み、新たな大会名称は「〜ジャンボ尾崎追悼大会〜 ISPS HANDA 夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント」となる。開催日程やコース、賞金総額などの大会概要に変更はない