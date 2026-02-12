熊本市北区のリラクゼーションサロンで女性客に性的な行為をしたとしてサロンを経営する男が逮捕されました。男は別の女性にも同様の行為をした疑いで1月も逮捕されています。不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、熊本市北区植木町の無職 荒木寿晴容疑者(66)です。警察によりますと、荒木容疑者は2025年1月、当時経営していたリラクゼーションサロンで施術をしていた30代女性に対し、下半身を触るなどの性的な行為を