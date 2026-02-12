バイアスロン女子15キロで金メダルを獲得したジュリア・シモン＝11日、アンテルセルバ（AP＝共同）スキャンダルを乗り越え、今大会2個目の金メダルを奪取した。11日に行われたバイアスロン女子15キロでジュリア・シモン（フランス）が優勝し、混合24キロリレーに続いて2個目のタイトル。昨年、窃盗などの罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた29歳のシモンは「多くの感情が巻き起こった。自分を誇りに思う」と表彰台で感極まった。