ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÂåÉ½Áªµó¡Ê£±£³ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤Î³¬ÌÔ»á¤Ï£±£²Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¾®Àî½ßÌé»á¤È¶¦Æ±µ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇÃæÆ»¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎ©·û½Ð¿È¼Ô¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÍîÁª¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤¬ÈæÎãÂåÉ½¤Î¾å°Ì¤ÇÍ¥¶ø¤µ¤ìÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÞÆâ¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÈæÎã¤Ë¼è¤ê°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¬»á¤Ï¡Ö¡Ø¿·ÂåÉ½¤Ë°ú¤­·Ñ¤°¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âºòÆü¡¢ÌîÅÄ¡¢ÀÆÆ£Á°¶¦Æ±ÂåÉ½¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤·¤Æ