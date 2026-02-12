ダスキンが運営するミスタードーナツは2月18日、「ショコラフレンチシリーズ」全3種を全店(一部ショップ除く)で発売する。「ショコラフレンチシリーズ」が復活同シリーズは1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長の商品。今回、再販売の要望が多かった同シリーズを、55周年記念商品として復活する。販売当時の人気商品であった「ショコラフ