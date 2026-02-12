演歌歌手・青山新（２５）が１２日、都内で新曲「十三ヶ月」（１８日リリース）の発売を記念し、地元浦安出身のタレント・吉木りさ（３８）とともにチョコレート作りに挑戦した。新曲は愛する人を忘れられず未練や切なさを抱えたまま過ぎる年月と女心を描いた女唄。「僕は引きずるタイプではないので、こういう心情もあるのかなって歌を通して思ったりしました。女性の気持ちに寄り添って歌わせていただきたい」と話した。こ