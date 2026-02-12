ライオンは3月18日、「NANOX one 抗菌×時短」(オープン価格)を全国のイオングループで発売する(一部店舗では取り扱いがない場合がある)。「NANOX one 抗菌×時短」(オープン価格)日本では単身世帯および夫婦のみ世帯が全体の約6割を占め、共働き世帯は1,200万世帯に達している。こうしたライフスタイルの変化により、家事においても効率性や時短への関心が一段と高まっている。同社調査でも、84%が「洗濯は短時間で済ませたい」と