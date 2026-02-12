投資家の桐谷広人さん（７６）が１２日、都内で行われた株イベント「ソフトバンク個人株主プロジェクトかぶ×株農園学べる大収穫祭」に登場した。農園長に就任した桐谷さんは「株とカブ、それをかけた株農園」とニヤり。株とカブの関係について「株ってのは、値上がりで儲けるか、配当金と株主優待制度で利益を受けるかの２通り。優待を目的に株を買うのは農業みたいなもの」と説明。続けて「権利日から３か月後にやっと