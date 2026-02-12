フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。2月12日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が衆院選の結果を受けて、圧勝した高市総理の勝因について、各新聞の記事を総ざらいした結果について語った。 プチ鹿島「今日のテーマはですね、『高市総理と維新の信任選挙！？気になる記