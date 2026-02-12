AlbaLinkは2月9日、「首都圏で住みたい路線」や「路線に求める条件」についての調査結果を発表した。調査は2025年12月1日〜2日、全国の男女491人を対象にインターネットで行われた。○首都圏で住みたい路線1位は「JR山手線」住みたい路線ランキング【首都圏版】男女491人に「首都圏で住みたい路線」を聞いたところ、1位「JR山手線(19.3%)」、2位「JR中央線(13.6%)」で、JR路線が1位と2位に。3位「東急東横線(12.4%)」、4位「東急田