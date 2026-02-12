NTTドコモとゆうちょ銀行は4月1日、ドコモのクレジットカード「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」の取扱いを、全国のゆうちょ銀行直営店、郵便局の貯金窓口およびゆうちょ銀行Webサイトで開始する。dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン両社は、顧客への新たな価値提供やサービスの創出をめざし、双方の経営資源を活かした新たな取り組みを検討してきた。まずは2026年4月から、dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザインの取扱いを