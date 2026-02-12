【モデルプレス＝2026/02/12】超特急の小笠原海（カイ）と船津稜雅（リョウガ）が12日、都内にて文化放送ラジオ番組「稜海しました！超特急QR」（毎週月曜深夜1時30分〜）の生配信を実施。配信後、囲み取材に応じ、ゲスト出演したユーキへの思いを明かした。【写真】超特急メンバー、携帯代6500万円の請求書がグッズに◆小笠原海＆船津稜雅、ユーキへの思いいつもユーキから愛溢れるコメントをもらっている2人。「稜海のお二人はユ