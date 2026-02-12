シンガー・ソングライターの米津玄師の劇場版「チェンソーマンレゼ篇」の主題歌「ＩＲＩＳＯＵＴ」が、１６日付のオリコン週間合算シングルランキングで通算６週目の首位に輝き、歴代最多となる首位獲得週数となった。また、同日付のオリコンストリーミングランキングで２１週連続１位を記録。連続１位獲得週数で、ソロアーティスト歴代単独１位に立った。１１日公開のビルボードジャパンのストリーミングソングチャート