大阪府の吉村洋文知事が１２日、大阪府庁で記者団の質問に応じ、大阪都構想の実現に向けた考えを明かした。８日に行われた大阪市長選とのダブル選挙では、大阪都構想の設計図作りを掲げ、横山英幸大阪市長と共に再選。知事が考えるスケジュール感を問われると「まずは法定協議会の立ち上げが重要だと思っています。法定協議会の立ち上げには、議会の同意がないと立ち上げることができませんので、議会の理解を得られるように、