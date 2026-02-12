１１日放送のテレビ東京系トークバラエティー「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）で“緊急事態”が起こった。同番組はお笑いコンビ「オードリー」の若林正恭と春日俊彰がＭＣを務めるトークバラエティー。春日が大将を務める料理店を舞台に、常連客の若林とゲストの有名人による本音トークを繰り広げていくというもので、カウンターに座る若林が中心になって進行している。しかし、この日は若林の姿はなし。板前