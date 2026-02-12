Px8 S2 McLaren Edition Bowers & Wilkinsは、阪急メンズ大阪にて期間限定のBowers & Wilkinsポップアップストアを2月15日から2月24日までオープンする。製品の購入で、McLarenのノベルティまたはCAFE TICKETがプレゼントされる。 ポップアップストアでは、McLaren AutomotiveおよびMcLaren F1チームとのパートナーシップから生まれた特別なコレクション「McLaren Edition」をフィー