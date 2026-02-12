今月３日に着工を開始し、２０３０年開業予定の新秩父宮ラグビー場の説明会が１２日、都内で行われた。日本代表でＢＬ東京のリーチ・マイケルが着工を祝福した。コンディション都合により、ビデオメッセージで出演したリーチは、同チームのニュージーランド代表、SOリッチー・モウンガ、SO松永拓朗とともに「秩父宮ラグビー場では、数え切れないほどの試合をやってきました。私にとっても、本当に思い出深い大好きな場所です。