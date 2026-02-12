◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１２日、栗東トレセン名伯楽も上積みを感じ取っている。ラムジェット（牡５歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）は小牧加矢太騎手（レースは三浦）を背に、栗東・坂路を単走。素早い四肢の回転で加速ラップを刻み、５３秒７―１２秒４で力強く駆け上がった。佐々木調教師は「良かったね。ストライド