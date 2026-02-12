５日、中国ジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地でお披露目された赤ちゃんパンダ。（成都＝新華社配信／陳居偉）【新華社成都2月12日】中国ジャイアントパンダ保護研究センターはこのほど、新春イベントを開き、同センターと成都パンダ繁殖研究基地のパンダの赤ちゃん30頭をお披露目した。30頭はいずれも2025年生まれで、かわいらしいしぐさが見る人を楽しませた。両施設は同年、計45頭のパンダの繁殖に成功してい