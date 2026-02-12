◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール3日目(12日、宮崎)巨人の1軍春季キャンプは宮崎での全日程を終了。沖縄へキャンプ地を移します。阿部慎之助監督は、宮崎でのキャンプを振り返り「大きなケガ人が出なかったことが一番よかった」とホッとした様子。最終クールでは松井秀喜さんが臨時コーチとして参加し、助言を求める選手の姿も多く見られましたが「いろんな質問をした選手もたくさんいると思います。それをいかに、どう自分