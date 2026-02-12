朝のコーヒーは手軽でおいしいコンビニに頼るという人も多い。しかし毎日の積み重ねで見ると意外とコストがかかっているのも事実だ。一方で、インスタントでは香りや味に満足できない…そんな人にこそ試してほしいのが、自宅で使えるコーヒーメーカー。最近は、豆の計量から抽出までを自動でこなすモデルや、ボタンひとつで安定した味を楽しめるタイプも充実している。今回は「コンビニ卒業」をキーワードに、手軽さと満足感を両