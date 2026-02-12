俳優の安藤サクラ（39）が、12日までに『ELLE Japon（エル・ジャポン）』（ハースト婦人画報）の公式インスタグラムに登場。映画監督の姉・安藤桃子氏との姉妹ショットが紹介され、「さすが、安藤家」「かっこ良く素敵」などと反響を呼んでいる。【写真】「さすが、安藤家」「かっこえええー」安藤サクラ＆映画監督の姉・安藤桃子氏の姉妹2ショット※3枚目投稿では「【ELLE独占】安藤サクラさんをグラミー賞2026でキャッチ！