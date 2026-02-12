韓国の女性グループ・ＮｅｗＪｅａｎｓのプロデューサーを務めていたミン・ヒジン元ＡＤＯＲ（アドア）代表が、ＢＴＳらを擁する芸能プロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）との株主間契約解除確認訴訟および、プットオプション（あらかじめ決めた行使価格で、商品を売る権利）代金請求訴訟に勝訴したと１２日、現地メディアのＮｅｗｓｅｎなどが報じた。記事によるとこの日午前、ソウル中央地方裁判所で同案件の判決期日が行われ