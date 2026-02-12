１１日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、街頭インタビューに応じた一般人の学生時代の部活を当てる「部活カジノ」が放送された。スタジオトークで、意外に難しいと話題になり、プレゼンターのさらば青春の光・東ブクロが「僕が学生時代、何部やったかわかりますか？」と質問。これにスタジオゲストのカズレーザーが、「俺、大学の時に聞いたことあると思うんだけどな」と首をかしげると、東ブクロが「（カズレーザーと）