埼玉・川口市でマンホールから水が噴き出し、周辺の道路が一時冠水しました。住宅の屋根より高いところまで水柱が上がり、道路が水浸しになりました。12日午前11時ごろ、川口市赤芝新田で「道路から水が噴き出している」と目撃者から通報がありました。水は一時、近くの住宅の2階部分よりも高く噴き出したということです。この漏水によるけが人はいないということですが、周辺の道路が一時冠水するなどの被害が出ました。水は約2時