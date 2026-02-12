ラーメン専門店の萬馬軒新宿西口本店が、2026年2月13日11時にオープンします。オープン記念として、13日限定で「味噌らーめん」を特別価格で販売します。新宿駅から徒歩5分という好立地オープンを記念して、通常価格990円の「味噌らーめん」を600円で提供します。萬馬軒ブランド5店舗目、そして新宿エリアでは3店舗目のオープンとなる新宿西口本店は、新宿駅から徒歩5分という好立地です。萬馬軒ブランドの次章を象徴するフラッグ