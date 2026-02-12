ＪＵＫＩがストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６８０円に買われた。２０２２年１２月以来、およそ３年２カ月ぶりの高値をつけた。きょう午後１時ごろ、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、今期業績予想を発表した。売上高予想は９００億円（前期比１．４％増）、営業利益予想は４５億円（同６９．０％増）としており、大幅な営業増益の計画を好感した買いが集まっている。期末一括配当予想は５円増配の１５円