ＵＡＣＪが後場に上げ幅を拡大し、連日で上場来高値を更新している。１２日午後２時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の売上高予想は従来の見通しから４００億円増額して１兆１４００億円（前期比１４．１％増）、営業利益予想を１１０億円増額して６６０億円（同１５．１％増）、最終利益予想を４０億円増額して２７０億円（同３．５％減）に引き上げた