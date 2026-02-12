韓国ミュージカル ON SCREEN『エリザベート』が、Dolby Atmos版として4月3日より1週間限定で劇場公開される。 参考：生田絵梨花、『風、薫る』でついに朝ドラへ『レミゼ』ほかミュージカルで磨いたキャリア 韓国ミュージカルの名作を映画館で堪能できるシネマシリーズ「韓国ミュージカルONSCREEN」。『エリザベート』『ファントム』『マリー・アントワネット』『笑う男』