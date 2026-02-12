午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０９４、値下がり銘柄数は４６２、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に鉱業、非鉄金属、電気・ガス、水産・農林など。値下がりで目立つのはサービス、その他製品、空運など。 出所：MINKABU PRESS