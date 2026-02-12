（台北中央社）茂木敏充外相は10日、衆院選後に初めて行った記者会見で、台湾は日本にとって「基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーであり、大切な友人でもある」と述べた。これに対し林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）は11日、「肯定と歓迎」を表明した。日本の外務省の報道資料によると、茂木外相は記者からの質問に対して台湾について触れた。政府として台湾との関係を「非政府間