一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は、2月26日（木）からスタートするイベント「CP+2026」会場に集うキッチンカーの情報を公開した。食事の写真をSNSに投稿すると賞品が当たるキャンペーンも開催する。 「CP+2026」の期間内、パシフィコ横浜のキッチンカーエリアで営業する店舗は、カレーライス、焼きそば、唐揚げ、ジャークチキンなど。 これらの「茶色飯」のうち、指定のメ