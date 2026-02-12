PFUは、高級キーボードブランド「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」の人気アクセサリーを組み合わせた「HHKBスターターキット」を、PFUダイレクトで3月30日まで期間限定で販売している。春の新生活や働き方の変化に合わせ、「買ってすぐ最高の打鍵環境を整えたい」という声に応える形で企画。HHKB本体に加え、パームレスト（タイピングベッド）とキーボードルーフを同梱し、最大8580円引きの特別価格で提供している。●新モデル