 日本サッカー協会は２月12日、女子アジアカップに臨む日本女子代表のメンバーを発表した。同大会は３月にオーストラリアで開催。選出された26人は以下のとおり。GK１山下杏也加／マンチェスター・シティ12平尾知佳／グラナダCF23大熊茜／INAC神戸レオネッサDF２清水梨紗／リバプール３南萌華／ブライトン４熊谷紗希／ロンドン・シティ・ライオネス５高橋はな／三菱重工浦和レッズレディース６古賀塔子／トッテナム13