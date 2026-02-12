キムラ [東証Ｓ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比18.4％減の14.5億円に減り、通期計画の16.8億円に対する進捗率は5年平均の96.1％を下回る86.4％にとどまった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.6％減の2.2億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10