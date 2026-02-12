ＡＤワークスグループ [東証Ｐ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。25年12月期の連結最終利益は前の期比2.1倍の33.1億円に拡大したが、26年12月期は前期比6.5％減の31億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の20円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比97.8％増の9.9億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の5.7％→5.4